Il 19 aprile 2025 la fusignanese Francesca Costa ha compiuto 100 anni. Per l’occasione, la neocentenaria ha ricevuto la visita di un rappresentante dell’Amministrazione comunale, che le ha portato gli auguri a nome di tutta la cittadinanza e una pergamena ricordo.

Nata il 19 aprile 1925 a Fusignano, dove ha sempre vissuto, Francesca è ospite da un anno della casa di riposo «San Rocco»; è stata festeggiata dai familiari, dal personale e dagli ospiti della struttura.

Impegni familiari e lavorativi hanno scandito la sua vita. Prima del lavoro nei campi, era occupata alla fornace del paese dove ha conosciuto il suo futuro marito Vincenzo Martoni, con il quale ha avuto una figlia, Lorenza.

Nel tempo libero, che era sempre poco, le piaceva occuparsi del giardino, dell’orto, delle faccende domestiche e cucinare. Racconta che da giovane le sarebbe piaciuto molto viaggiare, ma non ne ha avuto occasione tranne qualche opportunità con le gite parrocchiali e in seguito con la figlia.

Oggi Francesca è una donna lucida, sorridente, sempre alla ricerca di compagnia con cui scambiare una battuta e a chi le domanda il segreto per arrivare a cent’anni, risponde «Lavorare, lavorare e lavorare e perché no, almeno un paio di volte nella vita andare a ballare, come sono riuscita a fare io!».