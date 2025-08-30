Paura nella prima serata di oggi, intorno alle 19, lungo via Cantagallo a Fusignano, dove una Citroën C3 si è schiantata contro una Smart parcheggiata sul ciglio della strada. L’urto è stato così violento che entrambe le auto sono finite nel fosso adiacente alla carreggiata.



Alla guida della Citroën C3 c’era un uomo del 37, rimasto ferito ma cosciente: è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato con ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Fortunatamente al momento dell’impatto la Smart era vuota e non si registrano altri feriti.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale della Bassa Romagna, che ha effettuato i rilievi e gestito la viabilità, e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza delle vetture. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e i rilievi di legge.