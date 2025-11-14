Negli ultimi due mesi il comune di Fusignano ha registrato una preoccupante recrudescenza di reati contro il patrimonio, con numerosi episodi che hanno interessato supermercati, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, il plesso scolastico e studi medici. Pur trattandosi spesso di furti di lieve entità, i danni causati – come infissi forzati, finestre rotte e distributori automatici divelti – hanno prodotto rilevanti disagi economici e un crescente allarme nella popolazione.

Per far fronte al fenomeno, la Compagnia dei Carabinieri di Lugo ha predisposto servizi straordinari di controllo del territorio, affiancando la Stazione di Fusignano con pattuglie anche in abiti civili e auto di copertura, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Nella notte del 14 novembre, l’intervento tempestivo di due pattuglie, attivate dall’allarme acustico di un supermercato, ha permesso di arrestare in flagranza un 28enne italiano, senza fissa dimora. Verso le 2.30, i militari hanno udito la sirena del sistema di sicurezza e sono giunti sul posto in pochi istanti, sorprendendo un uomo travisato mentre usciva di corsa da una porta di sicurezza forzata.

Alla vista dell’auto dei Carabinieri, il giovane ha tentato la fuga scavalcando alcune recinzioni e dirigendosi verso un giardino pubblico. Durante l’inseguimento ha perso delle monete e abbandonato una bicicletta con una busta contenente varie confezioni di formaggi sottovuoto. Il supporto dei militari della Stazione di Cotignola ha consentito di bloccarlo mentre cercava di nascondersi e di disfarsi di uno zaino, all’interno del quale sono stati trovati un flessibile a batteria, un coltello a scatto, cacciaviti, un martello e altro materiale utile allo scasso.

La perquisizione personale ha permesso di recuperare ulteriori oggetti, tra cui guanti in lattice, una torcia, monete e attrezzatura riconducibile presumibilmente a un secondo furto avvenuto poco prima. Le immediate verifiche hanno portato a individuare un bar poco distante: il titolare, ancora ignaro, ha constatato la porta d’ingresso danneggiata, l’asportazione di prodotti alimentari e monete del fondo cassa. Il malvivente, dopo essersi introdotto nel locale, aveva persino apparecchiato la tavola e consumato vari prodotti gastronomici.

Il 28enne è stato arrestato per furto aggravato e denunciato anche per ricettazione, possesso di attrezzi da scasso e porto di oggetti atti a offendere. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia di Lugo in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata seguente davanti al Tribunale di Ravenna.