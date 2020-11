Questo pomeriggio poco prima delle ore 14, un uomo anziano di 90 anni stava percorrendo un tratto di via Quarantola a Fusignano in bicicletta quando ha perso il controllo del mezzo finendo nel fosso adiacente alla strada. Subito un testimone ha chiamato i soccorsi del 118, che sono intervenuti sul posto con l’auto medica e un ambulanza. Purtroppo per l’uomo, che probabilmente è caduto dalla bicicletta a causa di un malore improvviso, non c’è stato nulla da fare, e gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.