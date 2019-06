Sono stati annunciati i vincitori della 18esima edizione del concorso “L’angolo fiorito”, promosso dalla Pro Loco di Fusignano con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il concorso, a partecipazione gratuita, è rivolto come sempre a tutti coloro che amano il proprio angolo verde e lo valorizzano al meglio. Quattro le categorie di gara: Giardino, Orto, Angolo fiorito e Parco.

Nella categoria Giardino sono stati premiati Giovanni Tarroni per il rigoglioso e curato giardino, in piazza dello Sport 10 a Maiano, che comprende numerose piante fiorite, alberi da frutto e erbe aromatiche; Ilenia Gentilini per le eccezionali agavi contornate da numerose piante grasse in via Caduti di Nassiriya 32 a San Savino.

Sono due i premiati anche nella categoria Orto: Domenico Colapinto per il rigoglioso orto, in via De Gasperi 42, che comprende erbe officinali, alberi da frutto tra cui limoni fioriti e una rigogliosa pianta di capperi; Ettore e Paride Cavina, a cui è andato il premio speciale della giuria per questi due ortolani in erba che hanno creato, con l’aiuto dei nonni, un semplice orto ricco di tante verdure in via Maiano 23.

Nella categoria Angolo fiorito spiccano Fabrizia Vergimigli per le deliziose e curate aiuole che adornano il cortile in via Don Minzoni 16B, ed Elisabetta Malagutti per le ordinate e fiorite aiuole che spiccano nel grande prato verde che circonda la casa di via Ciampi 5.

Passando alla categoria Parco, il premio va ai Fratelli Merendi per lo spazioso parco di via Villarada che comprende un grande bosco dove svariate piante di rose si intrecciano nei rami degli alberi.

La premiazione si svolgerà domenica 23 giugno alle 21 durante la festa della notte di San Giovanni, presso i giardini del museo civico “San Rocco”, intitolati recentemente a Ezio Raimondi. Ai vincitori gli onori della stampa e un premio di partecipazione presso Ronchi Evaristo (via San Savino, 14).