Lunedì 2 febbraio, alla Rsa San Rocco di Fusignano, la signora Norina Maccolini ha festeggiato il proprio 101esimo compleanno, insieme ai familari, agli operatori della struttura nella quale risiede da un paio d’anni e anche alla presenza del sindaco di Fusignano Nicola Pondi e l’assessora Cristina Baldini di Bagnacavallo, che le hanno portato gli auguri delle rispettive amministrazioni e della cittadinanza.

Originaria di Bizzuno, Norina Maccolini è nata il 2 febbraio del 1925, trasferendosi ancora molto piccola nella località Abbadesse della frazione Villa Prati di Bagnacavallo. Qui ha conosciuto e poi sposato Angelo Ballardini, ma dopo un periodo di lontananza forzato, durante il fidanzamento, a causa della linea del fronte della Seconda guerra mondiale quando coincideva con il fiume Senio. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Maria Luisa e Mario, e oggi la famiglia si è allargata fino a contare due nipoti e quattro pronipoti. Di Norina, i figli sottolineano la semplicità e la dedizione alla famiglia e al lavoro.

Ancora oggi, nonostante l’età, Norina Maccolini accoglie col sorriso ogni iniziativa che le si propone in struttura, non ultima l’occasione di parlare di sé e lasciare una traccia della sua vita all’interno del progetto «Il cassetto dei ricordi», che la vede fra i protagonisti.