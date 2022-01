“La proposta delle associazioni di categoria circa la riapertura di via Baccarini senza limitazioni al traffico e quindi con l’abolizione della ZTL nel secondo tratto – sostiene Eugenio Fusignani, vicesindaco con delega al centro storico – va attentamente valutata sia dal punto di vista tecnico, sia dei flussi di traffico, dal momento che è anche presente il restringimento della sede stradale di via Rondinelli.

Si tratta di un’area a cui l’amministrazione rivolge da sempre grande attenzione poiché vi insistono istituzioni culturali come la Classense e scolastiche come la Guido Novello oltre a trovarsi quasi nel cuore del centro storico, particolarmente frequentato dai residenti e visitato dai turisti.

Pertanto via Baccarini e limitrofi sono al centro di un progetto di riqualificazione già in essere dal mandato amministrativo precedente che ci sta particolarmente a cuore, che prevede, tra l’altro, la pedonalizzazione da piazza Caduti a via Rondinelli e che ha già registrato l’installazione di un sistema di videosorveglianza invocato da più parti.

Mi preme rassicurare sia le associazioni di categoria con cui senz’altro ci confronteremo, sia i cittadini sull’impegno del Comune a vagliare ogni possibile intervento teso a migliorarne fruibilità, mobilità, sicurezza e decoro”.