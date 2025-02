Sono già stati installati 17 dei 20 nuovi impianti (composti ciascuno da 2 telecamere di lettura targhe OCR ed 1 telecamera di videosorveglianza), che vanno a completare l’importante rete tecnologica relativa al “controllo elettronico del territorio comunale” voluta in questi anni dall’Assessorato alle Politiche di Sicurezza con il Comando di Polizia Locale e realizzata dall’Area Infrastrutture Civili.

Prossimamente verranno installati gli ultimi 3 impianti che completano questo progetto che li renderà operativi dopo un periodo di prova, una volta completate tutte le installazioni infrastrutturali e, soprattutto, dopo la firma del necessario protocollo col signor Prefetto.

Infatti, uno degli elementi chiave della Sicurezza Integrata è la condivisione di strumenti avanzati per il controllo del territorio. Tra questi, i sistemi di lettura targhe rivestono un ruolo centrale in quanto consentono di monitorare i flussi veicolari ed individuare mezzi potenzialmente utilizzati per attività criminose.

Per questa ragione, tutti i dati raccolti dagli impianti di lettura targhe saranno trasmessi al Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT), rendendoli accessibili alle Forze di Polizia per finalità di prevenzione e contrasto della criminalità.

Gli impianti di videosorveglianza e lettura targhe, sono infatti destinati alla prevenzione generale dei reati ed alla tutela della sicurezza pubblica, con particolare attenzione alle possibili turbative dell’ordine pubblico, di competenza esclusiva dello Stato secondo quanto stabilito dall’art. 4 del D.L. n. 14 del 2017.

Tuttavia, in ragione del principio di “rispetto delle reciproche competenze”, questi strumenti potranno essere utilizzati anche dalla Polizia Locale, in conformità alle normative sulla videosorveglianza urbana.

Tali impianti sono stati posizionati in 20 punti strategici del forese, in aree dove si registrano fenomeni rilevanti per la sicurezza urbana o che risultano di interesse per l’attività istituzionale delle Polizie Locali.

Il nostro progetto è stato considerato positivamente nell’apposito bando del Ministero dell’Interno, e questo ha consentito a Ravenna di entrare fra le sole 59 città ammesse a finanziamento, per un importo complessivo di € 915.000, dei quali il 60% (€ 549.000) coperti dal Comune di Ravenna e il restante 40% (€ 366.000) da fondi Ministeriali.

Questo intervento non solo copre l’intero forese, dall’Area Territoriale di Castiglione a quella di Sant’Alberto, ma rafforza anche la sicurezza di tutta la città, garantendo un monitoraggio costante dei veicoli e contribuendo alla prevenzione dei reati.

Questa operazione, conferma ancora una volta l’impegno concreto per la sicurezza, come dimostrato anche dal Premio Sicurezza ricevuto nel 2018 dall’ANCI e dal riconoscimento ottenuto da ESRI Italia nel 2019.

Continuiamo a lavorare con serietà e senza promesse vuote per contribuire ad accrescere i livelli di sicurezza per migliorare la qualità della vita di tutta la comunità. E come sempre lasciamo che a parlare siano i fatti.

1) Quadro riepilogativo dei siti d’installazione:

Numero Sito Posizione indicativa del Sito Frazione del territorio comunale Punto 01 Via Ravegnana, 731 Coccolia Punto 02a Via Gambellara, 39 San Pietro in Vincoli Punto 02b Via Gambellara, 39 San Pietro in Vincoli Punto 03a Via Del Sale-via Casimpane San Zaccaria Punto 03b Via Del Sale-via Casimpane San Zaccaria Punto 03c Via Del Sale-via Casimpane San Zaccaria Punto 04 Via Dismano, 622 Casemurate Punto 05a Via Ponte Della Vecchia, 65 Castiglione Punto 05b Via Ponte Della Vecchia, 71 Castiglione Punto 06 Via Cella, 465e Carraie Punto 07a Via Dismano, 283 Campiano Punto 07b Via Dismano, 283 Campiano Punto 08a Via Camillo Torres, 210b Castiglione Punto 08b Via Camillo Torres, 210b Castiglione Punto 09 Via Romea Sud-Via Sila Savio Punto 10a Viale Dei Lombardi, 22 Savio Punto 10b Viale Dei Lombardi, 22 Savio Punto 11 Via S. Alberto 338 San Romualdo Punto 12 Via Reale, 72 Mezzano Punto 13a dir N Via Piangipane, 430 Piangipane Punto 13b dir S Via Piangipane, 391 Piangipane Punto 14 Via Santerno Ammonite, 24 Ammonite Punto 15 Via Reale, 167 Mezzano Punto 16a Via Reale, 6a Camerlona Punto 16b Via Reale, 6a Camerlona Punto 17a Via Basilica, 152 Sant’Alberto Punto 17b Via Basilica, 152 Sant’Alberto Punto 17c Via Basilica, 152 Sant’Alberto Punto 18 Via Mandriole, 242 Mandriole Punto 19a Via Romea Nord – Via Bellocchio Mandriole Punto 19b Via Romea Nord – Via Bellocchio Mandriole Punto 20a Via G. Spallazzi – Rotonda Del Garbino Casalborsetti Primaro Punto 20b Via G. Spallazzi – Rotonda Del Garbino Casalborsetti Primaro

(L’indicazione di una lettera a fianco del numero di un Punto, sta ad indicare la posizione individuata di progetto, di una delle apparecchiature di videosorveglianza o di lettura targhe, riferita a quell’area d’installazione)

2) Dettaglio sintetico sul tipo di apparecchiature installate:

Telecamera di lettura targhe (OCR) – N. 40 complessive:

Ogni sito d’installazione sarà dotato di n.1 apparecchiatura installata a lato della strada individuata per ciascuna direzione di marcia veicolare; tale apparecchio è dotato di doppio sensore ottico (lettura targhe e di contesto), con funzione di lettura delle targhe posteriori di tutti i veicoli transitanti per ciascuna direzione di marcia, sia di giorno che di notte.

Telecamera di videosorveglianza – N. 20 complessive:

Ogni sito d’installazione sarà dotato di n. 1 apparecchiatura, avente caratteristiche di ripresa multi-ottica (n. 4 ottiche da 90 gradi), in grado di monitorare l’area individuata in ambito pubblico nei siti scelti del territorio comunale secondo le indicazioni di progetto.