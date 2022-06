“Sulla sanitá abbiamo perfetta identità di vedute con le pozioni della UIL espresse dal Segretario Generale UIL Ravenna Carlo Sama dal Segretario Generale UIL FPL Ravenna Paolo Palmarini.

Chiederò al congresso di ribadire il ruolo della Sanità Pubblica, chiedendo al contempo che i consiglieri comunali dell’Edera nei vari comuni si facciano parte attiva per sostenere nelle forme piu adeguate le iniziative volte a rafforzare il sistema sanitario.

Ad Ausl Romagna chiediamo inoltre di essere consequenziale al dibattito svolto in consiglio comunale a Ravenna attuando tutto il necessario per rafforzare l’Ospedale di Ravenna.

In questo senso è ora di potenziare il PS che ancora presenta criticità incompatibili con gli standard attesi e con le reali esigenze dei cittadini; di procedere speditamente alla realizzazione di una UOC di Ginecologia e Ostetricia e di una UOS di Chirurgia.

Non si tratta di rivendicazioni campanilistiche ma di precise necessità che sono un diritto dei cittadini e, per converso, un dovere per le istituzioni.”