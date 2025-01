“Gli scenari elaborati da Prometeia e dall’Osservatorio dell’Economia delle Camere di Commercio di Ravenna e Ferrara delineano con chiarezza le sfide e le opportunità che caratterizzano il nostro territorio. Al centro di queste analisi si trova il ruolo strategico del porto, fulcro del sistema economico e industriale locale per affrontare le complessità del commercio globale.

In questo contesto, la Zona Logistica Semplificata (ZLS) rappresenta un’opportunità fondamentale per migliorare l’integrazione tra il porto e il tessuto imprenditoriale, offrendo strumenti per superare criticità come quelle legate alla crisi mediorientale e ai problemi nel Canale di Suez, che stanno penalizzando il traffico container. La ZLS si configura come un volano positivo per garantire maggiore efficienza e competitività.

Questi scenari evidenziano la necessità di una visione condivisa e di una stretta collaborazione tra istituzioni, imprese e lavoratori. Solo unendo le forze sarà possibile trasformare le sfide in opportunità, rafforzando il ruolo del territorio come nodo strategico per il commercio e lo sviluppo industriale.

I temi legati alla logistica, al porto e allo sviluppo economico saranno centrali nella prossima campagna elettorale amministrativa, con il PRI impegnato a inserirli al cuore dei propri programmi. L’obiettivo sarà quello di costruire una proposta condivisa che metta in rete istituzioni, imprese, lavoro e cittadini, valorizzando le risorse del territorio e sviluppando appieno il potenziale economico e sociale.

Concordo con il presidente Giorgio Guberti: la Zona Logistica Semplificata e il ruolo strategico del porto saranno i pilastri di una visione orientata alla crescita e alla competitività del nostro sistema locale.”