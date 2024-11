“Il mio impegno di candidato Repubblicano in Emilia–Romagna Futura ha un obiettivo chiaro: riportare la Romagna al centro delle scelte politiche e dare finalmente ai romagnoli il peso che meritano all’interno del Consiglio regionale.

Per questo uno dei compiti della nuova Regione dovrà essere quello di mettere mano al riordino dei meccanismi elettorali, per dare alla Romagna quell’equilibrio istituzionale che oggi manca.

In una regione che produce l’8,8% del PIL nazionale, la Romagna ne produce ben il 24% e, con oltre un milione di abitanti, merita un riconoscimento istituzionale che compensi adeguatamente il suo peso politico e valorizzi appieno la sua importanza culturale, economica e sociale.

Per questo vogliamo riproporre una nostra idea, storica battaglia del PRI ma sempre attuale per la sua ambiziosa e concretezza: la creazione della Romagna Città Metropolitana, un’istituzione che permetterebbe ai territori romagnoli di contare su strumenti adeguati per competere.

Non solo il turismo, settore nel quale la Romagna si pone ai vertici nel panorama continentale, ma con un tessuto imprenditoriale di tra i più rilevanti d’Europa, un porto di interesse nazionale e due aeroporti strategici, la Romagna ha tutte le caratteristiche per diventare un polo di sviluppo centrale, che rafforzi non solo sé stessa ma l’intera regione e, per converso, il Paese.

Vogliamo che quel trattino presente tra Emila e Romagna sia sempre più un memento di unione e, per questo, deve esserci un riequilibrio rappresentativo e un sistema istituzionale che mettano in valore le specificità di un territorio unico nel panorama regionale e delle sue genti, sempre pronte ad essere in prima linea quando serve esserci per il bene comune.

È tempo di innovare, di guardare al futuro con coraggio, superando i vecchi squilibri. Con una Romagna forte e riconosciuta come area metropolitana, non solo valorizzeremo i singoli campanili ma faremo sì che ogni romagnolo si senta davvero rappresentato e portando sviluppo e opportunità a tutto il territorio e rafforzando l’intera regione.”