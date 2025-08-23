“Condivido pienamente le considerazioni del presidente della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna e vicepresidente di Unioncamere Emilia-Romagna, Giorgio Guberti, in merito alla Zona Logistica Semplificata (ZLS).

Ritengo che la ZLS rappresenti un’opportunità strategicae concreta per rilanciare la crescita economica, l’occupazione e lo sviluppo industriale e logistico non solo di Ravenna, ma dell’intero tessuto produttivo regionale” a sostenerlo è Eugenio Fusignani, vicesindaco di Ravenna e segretario regionale del Partito Repubblicano.

“È fondamentale che la Regione Emilia-Romagna assuma un ruolo attivo e determinato, garantendo un efficace coordinamento tra istituzioni, imprese, sindacati e sistema camerale. La semplificazione delle procedure amministrative e la riduzione degli oneri burocraticisono elementi imprescindibili per rendere la ZLS realmente attrattiva per gli investitori e per consentire alle imprese di operare in un contesto più dinamico e competitivo”.

Secondo le stime Unioncamere–Prometeia, il PIL dell’Emilia-Romagna è cresciuto del +0,7% nel 2024, e si prevede un analogo andamento positivo anche per il 2025. Il settore dei servizi continua a trainare l’economia (+1%), mentre l’industria mostra segnali di ripresa (+0,8%).

“In questo scenario, la ZLS può rappresentare un fattore moltiplicatore in grado di rafforzare il trend di crescita regionale, con effetti positivi sull’intero sistema produttivo locale, regionale e nazionale.

In particolare, il Porto di Ravenna, oggi interessato dai lavori per la realizzazione dell’Hub portuale, è la vera scommessa per lo sviluppo del nord-est italiano. Ma perché questa scommessa diventi realtà servono infrastrutture adeguate, visione strategica e una politica di sviluppo coerente.

Desidero sottolineare l’impegno costante delle istituzioni locali, delle associazioni economiche, del mondo sindacale e della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna nella promozione e nel sostegno alla ZLS. Un lavoro prezioso che deve essere valorizzato e sostenuto anche a livello regionale.

Come PRI dell’Emilia-Romagna siamo pronti a collaborare con tutte le forze politiche e sociali, nella consapevolezza che la ZLS e il Porto di Ravenna siano strumenti strategici per la crescita sostenibiledi Ravenna, dell’Emilia-Romagna e dell’intero Paese”.