Saluto con grande soddisfazione l’elezione di Giorgio Guberti, Presidente della Camera di Commercio Ravenna-Ferrara, nel Comitato Esecutivo Nazionale di Unioncamere. La sua nomina non solo rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto a livello territoriale, ma è anche una bella notizia per Ravenna, che vede uno dei suoi rappresentanti più autorevoli, assumere un ruolo di rilievo nel panorama nazionale. Questo risultato è anche la conferma della capacità del sistema Ravenna di fare squadra, grazie alla sinergia tra il mondo istituzionale, le associazioni di categoria e il tessuto economico-produttivo locale. Sono certo che, grazie alla sua esperienza e alla sua visione, Guberti saprà dare un contributo significativo alle politiche nazionali a supporto delle imprese e del sistema economico del nostro territorio e del Paese. Rappresentando il sentire mio e dei repubblicani emiliano-romagnoli, formulo a Giorgio Guberti i migliori auguri di buon lavoro e un percorso ricco di successi e soddisfazioni, con l’auspicio che il suo impegno possa favorire una sempre maggiore crescita del nostro territorio. Un territorio, quello ravennate, dinamico e ben amministrato, che si appresta a raccogliere le nuove sfide, anche grazie agli importanti investimenti in essere.”