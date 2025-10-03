Colpo nella sede della Sda di Ravenna, nella zona artigianale delle Bassette. Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3, una banda di ladri è riuscita a introdursi all’interno degli uffici dell’azienda di spedizioni.

Una volta dentro, i malviventi hanno asportato l’intera cassaforte e si sono dati alla fuga, portando via un bottino stimato in oltre 10mila euro.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.