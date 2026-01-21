All’inizio della settimana, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna ha proceduto all’arresto di due ragazze, rispettivamente di 19 e 20 anni, ritenute responsabili del reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale, in via IV Novembre.

Le due giovani sono state sorprese in possesso di numerosi prodotti cosmetici, rubati dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio.

Le arrestate sono state accompagnate negli uffici della Questura per le formalità di rito e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposte alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Successivamente, l’arresto è stato convalidato e nei confronti di entrambe è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Questura di Ravenna per tre volte alla settimana.

Sempre nella medesima giornata, il personale della Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà un minore, di origine albanese, resosi responsabile di un tentato furto nel supermercato del centro commerciale “Gallery”