Prosegue l’attività di intensificazione dei controlli da parte della Polizia di Stato nelle aree del centro cittadino e dei giardini Speyer. Nella giornata di ieri, gli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Ravenna hanno arrestato un uomo per un furto avvenuto all’interno di un negozio di alimentari situato nei pressi della stazione ferroviaria.

Grazie al tempestivo intervento degli operatori, è stato possibile identificare il responsabile: un cittadino della Nuova Guinea di 26 anni. Una volta giunti sul posto, l’uomo si è mostrato fin da subito poco collaborativo, opponendosi al controllo e aggredendo gli agenti, provocando a uno di loro lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni.

Accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito, il giovane è stato trovato in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, circostanza che ha comportato l’emissione di una sanzione amministrativa.

Informata l’autorità giudiziaria, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Successivamente è stato collocato presso le camere di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima.