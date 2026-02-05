Nel primo pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero di 30 anni, di nazionalità marocchina e regolarmente presente sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di un furto aggravato ai danni di un esercizio pubblico del centro città.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla sala operativa, corredata da una descrizione dettagliata dell’autore del furto. Gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono immediatamente diretti verso la zona dei Giardini Speyer, dove nel giro di pochi minuti hanno individuato il sospettato.

L’uomo è stato trovato in possesso dei capi di abbigliamento sottratti poco prima dal negozio, circostanza che ha consentito agli agenti di procedere all’arresto. A pesare sulla sua posizione anche i numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, che hanno contribuito a delineare un quadro di pericolosità sociale.

Nel corso degli accertamenti, il trentenne è stato inoltre denunciato all’Autorità giudiziaria per un ulteriore furto, commesso alla fine del mese di gennaio in un altro esercizio commerciale cittadino.

L’operazione conferma l’attenzione e il costante presidio del territorio da parte della Polizia di Stato, impegnata nel contrasto ai reati predatori e nella tutela delle attività commerciali del centro urbano.