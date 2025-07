Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato del Commissariato di Lugo è intervenuta su segnalazione della Centrale Operativa della Questura di Ravenna per un furto in una gioielleria del centro.

Giunti sul posto, i titolari della gioielleria raccontavano che un soggetto, una volta entrato nel negozio e aver richiesto di mostrare dei bracciali in oro, approfittando di un momento di distrazione della titolare, era riuscito ad impossessarsi di uno dei monili, nascondendolo in tasca, per poi allontanarsi con una scusa e darsi alla fuga.

Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli operatori hanno avviato l’attività di indagine, rintracciando nei pressi della stazione ferroviaria il soggetto corrispondente alla descrizione che, già gravato da precedenti di polizia contro il patrimonio, al momento dell’identificazione, ha subito ammesso di aver venduto il bracciale rubato ad un “compro oro” della zona.

L’uomo è stato accompagnato in Commissariato per l’espletamento degli atti di rito. Una pattuglia si è nel frattempo recata al “compro oro” indicato dove ha recuperato e sequestrato il bracciale, in quanto provento del reato.

Di seguito all’istruttoria della Divisione Anticrimine, confermati i precedenti in materia di furto e la pericolosità dell’uomo, residente in altra provincia, il Questore di Ravenna ha emesso nei suoi confronti il foglio di via con divieto di ritorno nel comune per quattro anni.