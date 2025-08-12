Momenti di tensione nella serata di domenica in via Diaz, dove una giovane donna ha segnalato il furto della borsa lasciata sul cestino della propria bicicletta. Gli autori del furto, due uomini magrebini di 30 e 37 anni, hanno poi tentato di utilizzare le carte di credito trovate nel portafoglio, per effettuare dei pagamenti in alcuni esercizi commerciali della zona.

La pattuglia del Pronto Intervento, tramite le telecamere presenti nella zona e con il supporto del personale della sala operativa, è riuscita però prontamente a rintracciarli.

I due ladri, tratti in arresto per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, erano anche gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di droga.

Trattenuti nelle celle di sicurezza del Comando di Polizia Locale, i due uomini, all’esito dell’odierna udienza di convalida dell’arresto, sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di quotidiana presentazione alla Questura di Ravenna.