Nella notte, la Polizia di Stato di Ravenna è intervenuta a seguito della segnalazione di un cittadino che denunciava il furto di due biciclette elettriche sottratte dal cortile della propria abitazione.

I presunti autori del furto, due giovani incensurati — di cui uno minorenne — si erano introdotti all’interno della proprietà privata impossessandosi delle bici e dandosi poi alla fuga lungo una strada sterrata nelle vicinanze.

Grazie al tempestivo intervento degli agenti della Volante, i due sono stati rintracciati poco dopo, ancora in possesso della refurtiva, che è stata restituita al legittimo proprietario.

I giovani sono stati denunciati per furto in abitazione, e per uno dei due è scattato l’arresto.