Furto nella notte tra mercoledì e giovedì alla Exertis, azienda informatica con sede a Faenza, in via Proventa. I ladri hanno rubato materiale informatico dal valore di oltre 200 mila euro.

La banda è entrata nei locali del magazzino, forzando una finestra. Dalla tipologia della merce sottratta (personal computer di alto valore, server e altro materiale di alta tecnologia e prestazioni) s’ipotizza possa essere stato un furto attentamente pianificato. I malviventi sapevano che cosa rubare. Non si esclude possa essere stato un colpo “su commissione”, con lo scopo di rivendere tutto sul “mercato nero”, con ingenti guadagni.

L’indagine è affidata alle forze della Polizia di Stato.

A dare notizia dell’accaduto sono oggi i quotidiani in edicola.