La Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano di 35 anni, ritenuto responsabile del furto dell’incasso di un distributore automatico installato all’interno di un’azienda ravennate. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire una serie di episodi avvenuti nell’arco di diversi mesi.

La vicenda ha avuto origine all’inizio di dicembre, quando il titolare della società che installa e gestisce distributori di cibi e bevande ha presentato querela per numerosi ammanchi di denaro. In più occasioni, ignoti si erano impossessati dell’incasso del macchinario, per un danno complessivo superiore ai mille euro. Gli episodi, secondo quanto denunciato, rappresentavano l’ultimo capitolo di una sequenza di furti iniziata già nel periodo estivo.

L’attività investigativa della Squadra Mobile si è concentrata sull’analisi degli orari in cui si verificavano gli ammanchi, sul confronto con i turni del personale interno ed esterno all’azienda e sulla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Questi elementi hanno consentito di identificare il presunto autore in un uomo di circa 35 anni residente a Ravenna.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo, presente in azienda per motivi lavorativi, approfittava degli orari serali e notturni per sottrarre l’incasso giornaliero del distributore automatico. Il soggetto risultava dipendente di una ditta esterna, ma aveva libero accesso ai locali grazie ai contratti di fornitura di manodopera in essere tra le due aziende.

Al termine degli accertamenti, il 35enne è stato denunciato per furto aggravato e continuato. A suo carico risultano precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona.