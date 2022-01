“I furti in serie avvenuti nella notte nel quartiere Borgo San Rocco confermano che la città non è più sicura e l’amministrazione comunale è troppo spesso inerme”

Mirko De Carli (consigliere nazionale del Popolo della Famiglia): “Questa notte diversi esercenti di via Ravegnana (quartiere borgo San Rocco) sono stati colpiti da furti in serie. Purtroppo si conferma un problema di sicurezza in città a cui l’amministrazione non ne viene a capo. Invece di lanciare continui slogan perché non provare ad incrementare il lavoro di controllo del territorio della polizia municipale, soprattuto durante la notte?”.

“Non si sa ancora chi sia stato a realizzare questi furti ma spesso sono cittadini extracomunitari (o stranieri in genere): ancora una volta si pone la domanda “perché abbiamo zone della città abbandonate all’immigrazione irregolare?”. I problemi si sommano e le soluzioni mancano. Più controlli, più telecamere nelle zone sensibili e illuminazione sempre accesa (spesso malfunzionante ahimè, come avvenuto nel recente passato nelle piazze a lato della vicina Scuola media Ricci Muratori) sono azioni a portata di mano che l’amministrazione dovrebbe adottare” conclude De Carli.