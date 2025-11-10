Furti in serie nella notte appena trascorsa a Faenza. Colpiti diversi bar. È ancora in corso la stima dei danni e la ricostruzione di quanto accaduto. Fra gli esercizi colpiti, intorno all’1 di notte, il bar Pamela, in via Emilia Ponente. I ladri hanno sfondato la vetrata e sono entrati all’interno del locale. Magro però il bottino, i pochi soldi presenti nel fondo cassa.

Copione simile piu tardi, al bar del circolo Bocciofila, in Piazzale Pancrazi, intorno alle 4 di notte. Anche in questo caso un bottino esiguo in confronto ai danni causati alla struttura.

Difficile pensare si tratti di due bande differenti. È in corso al momento il monitoraggio del territorio per capire se i ladri abbiano colpito altri locali.