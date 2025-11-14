“Di fronte ai gravi fatti che recentemente hanno messo a dura prova la sicurezza della nostra comunità, il Circolo del Partito Democratico di Fusignano esprime piena vicinanza e solidarietà ai cittadini, ai commercianti e agli artigiani colpiti nell’esercizio delle proprie attività.

Ora, l’impegno di tutti, deve essere rivolto nel ripristinare un clima di serenità e tranquillità, che ha sempre caratterizzato la vita della nostra comunità” scrive in una nota stampa il Partito Democratico.

“Al tempo stesso intendiamo precisare che la sicurezza è un diritto di tutti i cittadini sancito dalla Costituzione e garantito dagli appositi organismi statali, diretti dal Governo nazionale.

Registriamo come, in questo momento, manchino sull’intero territorio nazionale dalle 12 alle 15 mila Carabinieri.

Stupisce pertanto come, dopo tre anni di governo Meloni, poco sia ancora stato fatto per garantire alle Forze dell’Ordine le risorse necessarie e indispensabili all’esercizio delle loro funzioni e che anzi, si continui a demandare agli Enti Locali una responsabilità che non è propria.

Proprio per questo, il PD di Fusignano esprime solidarietà e sostegno al Sindaco e alla Giunta comunale che in questa fase si sono attivamente impegnati per assicurare una piena collaborazione con il Prefetto, il Questore e le Forze di Polizia e i Carabinieri.

Questo impegno, insieme all’indispensabile collaborazione dei cittadini, ha permesso di costruire un quadro investigativo che sta producendo i primi positivi risultati e che ci si augura, si avvii verso una rapida e definitiva risoluzione.

Il PD di Fusignano rivolge un appello ai propri concittadini perché continuino a collaborare attivamente e con responsabilità nei confronti delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni locali.

Considerando che la sicurezza non può essere una prerogativa di una sola parte politica, il Partito Democratico locale si impegna tramite i propri rappresentanti provinciali, regionali e nazionali, affinché nell’ambito dell’approvazione della Legge di Bilancio in discussione in questi giorni al Parlamento, si prevedano le necessarie risorse per rispondere agli urgenti bisogni di sicurezza dei territori e delle comunità locali”.