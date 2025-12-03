Furti a negozi, pubblici esercizi e abitazioni. In questi giorni purtroppo si ripetono alle forze dell’ordine e sui social network le segnalazioni di ruberie a danno di attività commerciali e privati cittadini. L’ultimo evento salito agli onori della cronaca, è stato il tentato furto in un chiosco, conclusosi con una colluttazione e il ferimento di chi stava portando avanti l’attività di scasso da parte del proprietario dell’attività. Il consigliere comunale Alessio Grillini ha presentato quindi un’interrogazione incentrata sul tema della sicurezza per conoscere quali risposte può mettere in campo la giunta di Faenza.

Premesso che:

In questi giorni è stato rilanciato mediaticamente sulla stampa l’impegno dell’amministrazione anche sul piano sicurezza, parlando di impegno nel migliorare le politiche esistenti attraverso un piano organico che mira al miglioramento delle azioni come l’utilizzo di telecamere e varchi, e la bonifica dei luoghi critici

In questi giorni allo stesso tempo la città risulta assediata, basti ricordare il tentato furto ad una nota piadineria, e l’assalto notturno ad un negozio di bici in via Corbari

A tutto questo, anche se non fa statistica, fa comunque fatto presente il sentimento dei cittadini, che sembrano accusare un senso di insicurezza crescente

Considerato che:

Il tema sicurezza non è fatto solo di parole altisonanti, e progetti perfetti, ma è fatto anche di presente, frutto del passato, e proiezione di tutto questo nel futuro

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Cosa si intenda fare nell’immediato per dare concreto riscontro alla cittadinanza di un reale impegno in questo senso