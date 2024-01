Un inizio anno impegnativo per le Forze dell’Ordine, dove non sono mancati i furti in esercizi commerciali, in abitazioni, tentativi di furti di macchine in diverse zone e anche scippi, come riferito da diversi utenti di Ravenna Sos Sicurezza.

L’ultimo giorno dell’anno i ladri hanno rubato in 3 abitazioni private a San Pietro in Vincoli, in orario dalle 22,00 in avanti. Il primo dell’anno a Matellica sono entrati in una abitazione tagliando le inferriate e rompendo la finestra. Altri furti, questa volta a Ravenna, in via Conti, dove i ladri sono entrati in due abitazioni. In una hanno alzato la tapparella, rotto il vetro e messo sottosopra la casa.

Poi diversi tentativi di rubare delle machine, come viene riferito sempre dalle chat di sicurezza cittadina: nella notte tra il 2 e il 3 gennaio in via Montale verso le 01.30 un gruppo di 5 ragazzini, è passato cercando auto aperte, sono stati ripresi dalle telecamere e il filmato è stato consegnato alle Forze dell’Ordine. Sempre a Ravenna quella notte in via Saba i ladri sono entrati in una macchina parcheggiata davanti una casa. Poi nella notte tra il 3 e il 4 gennaio sono entrati in una macchina parcheggiata in Via Savini, l’hanno aperta e hanno rovistato all’interno.

Non sono mancati anche gli scippi: uno nella mattina di ieri, verso le ore 10.45, all’altezza della Rotonda tra Via Antica Milizia e Via Sala, dove è stata scippata a una signora una borsa nera, da un uomo in motorino. L’altro scippo nei giorni precedenti, quando un uomo su uno scooter ha scippato un’altra signora, la quale ha tentato di resistere, ed è caduta a terra ed ha contusioni in varie parti del corpo.

Questi reati oltre a segnare l’anno appena concluso, sembra che continueranno ad essere un problema grave per tutto il territorio.

Vista la situazione e l’aumento dei furti, dopo l’Epifania il comitato sulla sicurezza, diretto dal Prefetto, si riunirà per mettere in atto una nuova strategia di prevenzione.