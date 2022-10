Negli ultimi giorni la polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina, al termine di un’attività specifica messa a punto per il contrasto della microcriminalità ha denunciato, per reati connessi ai furti di biciclette, tre persone tra le quali una 36enne e un 53enne. Questi ultimi erano stati sorpresi da un ispettore del comando della polizia locale che, fuori dal servizio, mentre passeggiava il suo cane, si è accorto dei due che armeggiavano su alcune biciclette in sosta in piazza San Francesco. I due, non appena l’agente si è qualificato e ha chiesto spiegazioni, si sono dati alla fuga. Dopo una breve attività d’indagine la polizia locale, sulla scorta delle indicazioni date dall’ispettore, è riuscita comunque ad identificare entrambi i soggetti e a denunciarli per tentato furto aggravato.

Sempre il Comando di via Baliatico ha inoltre denunciato un 54enne faentino per guida in stato di ebrezza sorpreso durante un posto di controllo a guidare la sua vettura con un tasso alcolemico doppio a quello consentito dalla legge. La circostanza è costata al conducente, oltre alla denuncia, anche il ritiro immediato della patente di guida.