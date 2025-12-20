La consigliera Cristina Alpi, Area Liberale e indipendenti, esprime preoccupazione per l’ondata di furti verificatasi a Faenza nell’ultimo periodo. Le segnalazioni dei cittadini riguardano varie aree del territorio comunale: San Pier Laguna, Granarolo, Celle, via Fornarina, via Firenze, via Boschi.

“È allarmante notare che a Faenza stanno avvenendo razzie anche durante il giorno e nei piani alti degli edifici”.

Per Alpi non è sufficiente il recente aumento del personale delle Forze dell’Ordine stabilito dall’ultima riunione del Comitato per la sicurezza: “È necessario un intervento più incisivo, inclusa l’espansione del sistema di videosorveglianza, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini”.

La consigliera comunale ritiene “Inaccettabile che i cittadini debbano affrontare questa crescente insicurezza. La sicurezza delle nostre famiglie deve essere una priorità. Invitiamo le autorità competenti a intensificare i controlli e a considerare ulteriori misure di sicurezza. È fondamentale che anche la comunità collabori, segnalando attività sospette e mantenendo un dialogo aperto con le istituzioni”.