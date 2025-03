Grave incidente nel pomeriggio di martedì sulla Madrara, a Fossolo. Un furgone è uscito di strada ed è precipitato nel fosso a lato della carreggiata. Uno dei passeggeri del mezzo è caduto fuori dall’abitacolo ed è rimasto schiacciato dal veicolo.

Erano in quattro le persone a bordo del furgone. In tre non hanno riportato conseguenze dall’incidente. Durante la dinamica dell’uscita di strada, uno sportello del veicolo si è staccato e il quarto passeggero è caduto fuori dall’abitacolo, venendo poi travolto dallo stesso mezzo. Per liberare l’uomo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il ferito, un 64enne di origini albanesi, è stato soccorso dagli operatori del 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza ed è atterrata l’elimedica. L’uomo è stato trasportato con il codice di massima urgenza al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Il compito di ricostruire le cause dell’uscita di strada spetta ora ai Carabinieri di Faenza.