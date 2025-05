Furgoncino si ribalta alla rotatoria: conducente in ospedale

Un furgoncino si è ribaltato nell’affrontare la rotatoria in via Granarolo, posta all’ingresso dell’area del centro commerciale Le Maioliche. Il veicolo stava uscendo dall’infrastruttura per imboccare il ponte sopra l’autostrada, in direzione di Faenza, quando si è ribaltato.

Per soccorrere il conducente, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Faenza. Liberato, l’uomo è stato affidato alle cure del personale del 118, intervenuto con un’ambulanza e l’auto medica. Dopo un primo intervento sul posto, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Faenza, con un codice di media gravità.

A stabilire le cause dell’incidente saranno gli agenti della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina.

Il ribaltamento è avvenuto poco prima delle 17, causando notevoli disagi al traffico, durante un orario già di per sé congestionato. Lunghe le code formatisi in entrambi i sensi di marcia lungo via Granarolo.