Notte di violenza nel centro cittadino, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Faenza sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, che indicava la presenza di un uomo in forte stato di agitazione intento ad aggredire una donna.

La pattuglia dell’Arma, già impegnata in zona per il consueto servizio di controllo del territorio, è intervenuta tempestivamente, riuscendo a individuare l’uomo anche grazie alle urla della vittima. Si tratta di un 45enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari, che – armato di una stampella e in evidente stato di agitazione – aveva appena aggredito la compagna e stava successivamente colpendo con violenza la carrozzeria dell’autovettura della donna.

I militari sono riusciti a disarmare l’uomo dell’oggetto contundente improvvisato e ad accompagnarlo in caserma. La donna, che aveva riportato alcune lesioni, è stata invece affidata alle cure dei sanitari del 118.

Al termine degli accertamenti e della ricostruzione della dinamica dei fatti, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del 45enne per lesioni personali e danneggiamento, reati aggravati dal fatto che l’uomo era già sottoposto ad ammonimento del Questore.

Nella mattinata successiva l’arrestato è comparso davanti al Tribunale di Ravenna, dove il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.