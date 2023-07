Funziona l’Academy per tecnici termo-idraulici

Prosegue il corso di formazione ideato ed organizzato da Confartigianato Ravenna denominato “Academy per tecnici termo-idraulici”. Il corso, in collaborazione con Randstad Italia in collaborazione con il Centro per l’Impiego, Form.Art e la Scuola di Arti e Mestieri Angelo Pescarini di Ravenna è destinato ad un gruppo di ragazzi ed incentrato sulle seguenti tematiche: installazione di impianti termici e condizionamento, installazione di impianti gas, installazione di impianti acqua, installazione di impianti centralizzati di raffrescamento. La formazione è tenuta dai docenti della Pescarini e da rappresentanti di rinomate imprese del comparto termo-idraulico. Dodici gli allievi iscritti al corso, non occupati, motivati e di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Nei prossimi giorni l’incontro con le aziende.