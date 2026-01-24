I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo hanno arrestato un 21enne di origine magrebina, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dopo che il giovane si era allontanato arbitrariamente dal Pronto Soccorso di Lugo.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri. Durante un servizio di controllo del territorio, la Centrale Operativa dei Carabinieri ha inviato due pattuglie in supporto a un’ambulanza del 118, intervenuta per prestare soccorso a un ragazzo in forte stato di agitazione. Il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso e, nel corso delle verifiche, è emerso che era sottoposto agli arresti domiciliari.

Dopo le prime formalità, le pattuglie dell’Arma hanno ripreso il normale servizio. Poco dopo, però, il personale sanitario ha segnalato alla Centrale Operativa che il 21enne si era allontanato volontariamente dalla struttura sanitaria, violando così la misura cautelare.

Sono scattate immediatamente le ricerche, estese a tutte le pattuglie impegnate nel controllo del territorio. In breve tempo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono riusciti a rintracciare il giovane nel centro abitato di Lugo.

Dopo le operazioni di identificazione e i controlli nelle banche dati delle forze di polizia, il 21enne è stato dichiarato in stato di arresto per evasione. Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno ha disposto che l’arrestato venisse trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri, in attesa del rito direttissimo.

L’episodio evidenzia l’importanza dei controlli costanti sul territorio e la collaborazione tra Forze dell’Ordine e personale sanitario del 118, fondamentali per garantire la sicurezza della comunità.