Momenti concitati nei giorni scorsi lungo le strade del comune di Castel Bolognese e di Faenza dove, durante un normale servizio di controllo sul territorio, gli agenti della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina hanno intimato l’alt a un’Alfa Romeo segnalata dai ‘varchi targa’ perché risultata essere priva di copertura assicurativa.

Il conducente del veicolo, anziché fermarsi, ha ignorato l’indicazione degli operatori della ‘locale’ e si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento da Castel Bolognese verso Faenza. Il conducente dell’Alfa Romeo, dalla via Emilia, giunto alle porte della città ha imboccato via Celle nel tentativo di sfuggire alla pattuglia della polizia locale. A causa dell’elevata velocità, il fuggitivo, però, in prossimità di una curva, ha perso il controllo del mezzo finendo in un campo.

Gli agenti sono riusciti a bloccare il giovane prima che potesse dileguarsi. Fermato e identificato è risultato essere un 19enne di Imola, già noto alle forze di polizia, con diversi precedenti per spaccio di stupefacenti e rissa. L’imolese inoltre era privo della patente di guida; dalle sue tasche è poi spuntato fuori un coltello a serramanico a punta, con lama affilata della lunghezza di circa 12 centimetri. Il coltello è stato sequestrato.

Il 19enne è stato accompagnato negli uffici del Comando della polizia locale dove, dopo le formalità, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. All’imolese sono inoltre state contestate le violazioni amministrative per la guida senza patente, mai conseguita, e per aver circolato con un veicolo non assicurato. L’auto è stata sequestrata.