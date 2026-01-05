Nel corso della serata di ieri gli agenti dell’Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo ritenuto responsabile dei reati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati. Durante l’attività, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha notato un soggetto che, alla vista della volante, ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi repentinamente alla fuga e cercando, nel contempo, di disfarsi della sostanza stupefacente in suo possesso.

Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire sostanza verosimilmente stupefacente del tipo cocaina e hashish, oltre a una somma di denaro contante e a un oggetto metallico idoneo all’offesa. Nel corso delle fasi dell’intervento, il soggetto ha inoltre opposto resistenza nei confronti degli operatori di polizia.

Ultimate le formalità di rito e informata l’Autorità Giudiziaria, il Pubblico Ministero di turno ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di direttissima fissata per il pomeriggio odierno.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato, finalizzate al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e alla tutela della sicurezza della collettività.