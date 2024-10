Con l’arrivo dell’autunno, il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio si prepara ad accogliere un calendario di eventi che porterà i visitatori alla scoperta della natura e delle sue ricchezze stagionali. Le giornate di ottobre saranno dedicate a esperienze immersive tra erbe, frutti e fiori, per riscoprire i legami profondi tra l’uomo e l’ambiente, e per esplorare un patrimonio botanico che racconta storie antiche e dimenticate.

Domenica 6 ottobre dalle 9.30, l’appuntamento sarà con “Erbe e frutti eduli autunnali – Con frutti, prati e fiori”, una giornata interamente dedicata alla scoperta delle erbe e dei frutti che l’autunno regala. In collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Riolo Terme, i partecipanti potranno immergersi in una passeggiata tra i sentieri del Giardino e il territorio circostante, imparando a riconoscere e raccogliere le piante commestibili. Grazie al supporto tecnico degli studenti e dei docenti dell’Istituto, i visitatori saranno guidati nella composizione di una ricetta creativa utilizzando i frutti e le erbe, accompagnati da una bevanda preparata appositamente per l’occasione.

La natura diventa protagonista anche nelle domeniche del 13 e del 20 ottobre, con l’evento “Il Giardino Dimenticato”, organizzato in occasione della tradizionale Festa dei Frutti Dimenticati. Il Giardino delle Erbe proporrà due visite guidate, sia al mattino alle ore 10 che al pomeriggio alle ore 15, durante le quali si esploreranno il giardino e l’arboreto, luoghi ricchi di fascino e di storia. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le specie arboree che producono quei frutti antichi e spesso dimenticati, protagonisti della festa. Durante l’esperienza, sarà possibile raccogliere erbe spontanee e frutti per creare insieme una fresca insalata autunnale, arricchita dai profumi della stagione e accompagnata da una calda tisana aromatica.

Gli eventi di ottobre al Giardino delle Erbe di Casola Valsenio offrono un’occasione unica per riscoprire i doni della natura in un periodo in cui i colori e i profumi dell’autunno trasformano il paesaggio in un mosaico di bellezza e sapori. Tra tradizioni dimenticate, passeggiate nel verde e gustose esperienze culinarie, i visitatori vivranno un’autentica immersione nella storia naturale del territorio.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Giardino delle Erbe.

Per maggiori informazioni: 335 1209933 – giardinodelleerbe@atlantide.net