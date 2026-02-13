Fruttagel, società cooperativa italiana specializzata nella trasformazione di ortofrutta fresca, cereali e legumi in prodotti alimentari di qualità, annuncia con orgoglio la sua partecipazione a BIOFACH 2026 (stand 415, padiglione 4), la più importante fiera internazionale dedicata agli alimenti biologici, in corso fino al prossimo 13 febbraio 2026 a Norimberga, Germania.

BIOFACH è riconosciuta come la fiera leader mondiale del settore biologico, punto di riferimento per produttori, distributori, buyer, certificatori e stakeholder da tutto il mondo. L’evento offre un’ampia panoramica dell’industria del biologico, dalle materie prime ai prodotti finiti, con approfondimenti su tendenze, innovazione, sostenibilità e networking internazionale.

La partecipazione di Fruttagel a un appuntamento di questa portata conferma il ruolo di rilievo che la cooperativa riveste nel panorama agroalimentare italiano ed europeo. Essere presenti a BIOFACH significa confrontarsi con i principali attori globali del biologico, presentare le proprie soluzioni e prodotti, e consolidare relazioni commerciali con partner internazionali.

Fondata nel 1994 con stabilimenti ad Alfonsine (RA) e operante anche a Larino(CB), Fruttagel si è sviluppata attraverso un modello cooperativo integrato che valorizza tutta la filiera, dal campo alla distribuzione, per garantire genuinità, sicurezza e qualità dei prodotti.

La cooperativa è attiva in molteplici segmenti: dalla produzione di nettari, succhi di frutta e bevande vegetali, alla trasformazione di ortaggi surgelati, fino ai derivati del pomodoro e ai semilavorati per clienti retail e business. Negli ultimi anni Fruttagel ha consolidato un forte orientamento all’innovazione e alla sostenibilità, rispondendo alle tendenze di mercato con prodotti sani e rispettosi dell’ambiente.

Fruttagel è tra i soci fondatori di Almaverde Bio, il primo marchio biologico nato in Italia, e tuttora tra i più diffusi e riconosciuti in Italia. Con il marchio Almaverde Bio produce succhi e nettari di frutta, polpe e passate di pomodoro, e un’ampia gamma di verdure e vellutate surgelate di origine 100% italiana. Fruttagel inoltre commercializza sughi e pesti, cereali e legumi in scatola, sott’oli e sott’aceti prodotti da selezionati fornitori a marchio Almaverde Bio.

La presenza a BIOFACH 2026 rappresenta per Fruttagel sia un importante riconoscimento della sua capacità industriale ed etica sia una concreta opportunità di crescita e visibilità internazionale in un settore – quello del biologico – in costante espansione.