Terribile frontale nel pomeriggio in via Pilastrino tra Bagnara di Romagna e Solarolo, tra due auto una Golf guidata da un 30enne ed una Hyundai guidata da una donna 40enne. I due conducenti sono rimasti feriti gravemente, i Vigili del Fuoco li hanno dovuti estrarre dalle lamiere, soccorsi dagli operatori del 118 sono stati trasportati con l’elimedica al Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Locale dell’Unione Faentina per i rilievi e lagestione del traffico la strada è rimasta chiusa al traffico.