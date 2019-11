Frontale sull’Adriatica: nel violento scontro, due le persone ferite. Automobilista in gravi condizioni

È di due feriti, di cui uno molto grave, il bilancio dell’incidente stradale che questa mattina ha bloccato l’Adriatica in entrambe le direzioni di marcia a Taglio Corelli, lungo la nuova variante di Alfonsine. I due feriti sono un 40enne polacco di Argenta e un 58enne di piombino. Il 40enne stava percorrendo la statale al volante di un’Opel Insignia, in direzione di Argenta. L’altro uomo era alla guida di un camion che invece procedeva in direzione di Ravenna. Per dinamiche al vaglio della Polizia Locale, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Un impatto molto violento, dopo il quale sia l’auto sia il mezzo pesante sono finiti fuori strada. Impressionante le conseguenze sull’Opel, con l’avantreno sventrato dopo l’impatto con il camion.