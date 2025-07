Frontale sulla Reale intorno alle 19 nel pomeriggio di martedì. Una ragazza è stata trasportata al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Sulle dinamiche dell’incidente sta indagando la Polizia Locale di Ravenna. Lo scontro è avvenuto nei pressi di Camerlona, fra una Ford Focus, guidata dalla ragazza, e una Alfa Romeo Mito, guidata da un ragazzo. Il 118 è intervenuto con ambulanze e automedica. Anche per il ragazzo è stato necessario il trasporto in ospedale, a Ravenna.

Per tutta la durata delle operazioni di soccorso e delle operazioni di registrazione dei rilievi dell’incidente, il tratto di Reale interessato dall’incidente è rimasto chiuso alla viabilità.