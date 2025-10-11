Dramma all’alba di sabato sulla statale Adriatica Ss16, nel tratto compreso tra Ferrara e Argenta, dove un terribile incidente frontale è costato la vita a tre persone, tra cui due giovani di Alfonsine di 19 e 20 anni.

L’impatto è avvenuto intorno alle prime luci del mattino, all’altezza del chilometro 92, tra l’agriturismo La Sapienza e lo svincolo per Monestirolo. Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Panda condotta da una donna si sarebbe scontrata frontalmente con una Ford su cui viaggiavano quattro ragazzi.

L’urto, di estrema violenza, non ha lasciato scampo alla donna e a due dei giovani, che sono deceduti sul colpo. Gli altri due occupanti della Ford, entrambi giovanissimi, sono stati trasportati all’ospedale di Cona per accertamenti: le loro condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco di Portomaggiore e gli agenti della Polizia Locale di Ferrara, che hanno proceduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

A causa dell’incidente, la Ss16 è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per diverse ore, con il traffico deviato su percorsi alternativi.

La comunità di Alfonsine è sotto shock per la tragedia che ha strappato alla vita due ragazzi poco più che maggiorenni, mentre proseguono le indagini per accertare le cause dell’incidente, ancora in corso di definizione.