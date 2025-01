Tre feriti per un frontale lungo la Brisighellese nella mattinata di venerdì, poco prima delle 8. Una ragazza trasportata con il codice di massima urgenza al Bufalini di Cesena mediante elicottero. L’incidente è avvenuto alla “S” che via Faentina compie all’altezza dell’incrocio con via Montecchio. Le cause sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale della Romagna Faentina intervenuti per garantire la sicurezza di feriti e soccorritori e per registrare i rilievi di legge.