Un impatto molto violento tra due auto si è verificato nel pomeriggio di lunedì 24 giugno intorno alle ore 17 sulla trasversale di Pianura a Medicina (Bologna), vicino alla frazione di Villa Fontana.

A rimanere coinvolti nell’incidente frontale sono stati due uomini.

Alla guida di una Volvo, che stava percorrendo la strada verso Ravenna, c’era un uomo di 69 anni di Conselice (Ravenna), le cui condizioni sono gravi, come pure quelle di un giovane di 38 anni di Sesto Imolese che conduceva una Lancia Musa in viaggio in senso opposto.

Pochi istanti dopo lo scontro, presumibilmente per evitare le due auto, anche un furgone, diretto verso Ravenna, è rimasto coinvolto nel sinistro, uscendo fuori strada in un fosso.

È intervenuto anche l’elisoccorso, oltre ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bologna.

I conducenti delle due vetture sono stati portati d’urgenza dal 118 all’Ospedale Maggiore.