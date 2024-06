È deceduto all’età di 77 anni, mentre era ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, Romeo Giacomoni, ex presidente della CTL Ravenna Logistica e Trasporti. Giacomoni era rimasto coinvolto nell’incidente frontale verificatosi il 15 maggio scorso in via Sant’Alberto e nel quale era morta una donna. L’uomo non si era più ripreso dal giorno dello schianto. Nello scontro, anche la moglie di Giacomoni ha riportato gravi ferite.