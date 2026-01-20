Frontale nella serata di lunedì in via Bonifica, a Porto Fuori. L’incidente è avvenuto intorno alle 20. Un uomo e una donna sono stati trasportati in ospedale, il primo a Ravenna, la seconda, più grave, al Bufalini di Cesena.

Si tratta di un uomo a bordo di un’Opel Meriva e della conducente di una Renault.

Le due auto stavano procedendo su via Bonifica in direzioni opposte, quando, per cause al vaglio della Polizia Locale, è avvenuto lo scontro frontale.

Per permettere al 118 di operare in sicurezza e alla Polizia Locale di registrare i rilievi di legge, la circolazione su via Bonifica è stata interrotta nel tratto interessato dal sinistro stradale.