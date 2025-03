Frontale fra mezzi pesanti alle Bassette, una persona trasportata con il codice di massima urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio, alle 15.30, all’incrocio fra via Guido Rossa e via Stefano Biondi, nei pressi della moschea.

A scontrarsi sono stati un tir con a rimorchio una cisterna e un altro camion. Il conducente di quest’ultimo veicolo ha riportato le conseguenze peggiori. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il camionista è stato trasportato a bordo dell’elimedica, decollata alla volta del centro traumatologico romagnolo.

Per permettere al personale sanitario e ai pompieri di operare in sicurezza, la Polizia Locale di Ravenna ha chiuso i tratti di strada in prossimità dell’incidente. Saranno gli stessi agenti della municipale a dover ricostruire le responsabilità alla base dello scontro fra i due mezzi.