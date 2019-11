Studenti, cittadini ed insegnanti stanno partecipando al presidio davanti Piazza Anita Garibaldi per il Quarto Sciopero Globale per il Clima, Block the Planet a Ravenna: nuovamente viene sottolineata l’importanza delle politiche di adattamento e mitigazione agli effetti dell’Emergenza Climatica. Attenzione è stata posta anche sulla COP25 che si terrà a Madrid dal 2 al 13 dicembre