Arriva la Free Comics Week, un appuntamento interamente dedicato alla promozione della lettura del fumetto. Per un’intera settimana, nelle fumetterie aderenti di tutta Italia, sarà possibile ricevere albi speciali inediti a distribuzione gratuita selezionati dalle principali case editrici di fumetto italiane. Per Ravenna aderisce la fumetteria L’Eternatua, in via Alfredo Baccarini 46.

La Free Comics Week, la settimana del fumetto gratuito, offrirà ai lettori una selezione di albi per tutti i gusti. Fino a esaurimento scorte, le fumetterie che aderiscono all’iniziativa distribuiranno gratuitamente ai lettori un mix di albi inediti, pensati esclusivamente per l’occasione, e preview di volumi in uscita nei prossimi mesi. Questa iniziativa vede la partecipazione di quattro tra i principali editori di fumetti in Italia: Panini Comics, Star Comics, Sergio Bonelli Editore e BAO Publishing, uniti per sostenere la diffusione del fumetto e valorizzare i suoi autori.

Ecco le proposte editoriali della speciale settimana dedicata al fumetto: Absolute Power Special, Dal mondo di Topolino: Topolino e il pianeta inosservabile/Un lavoro per Paperinik, X-Men: Dalle ceneri… un nuovo inizio!, Alien e Dead Account 1 (Panini Comics); Kagurabachi, Re Cervin, Jinrui-Shoku: Blight of Man, Somna e Gukken.com (Star Comics); Dragonero: Le cronache dell’Erondár (Sergio Bonelli Editore); Hack/Slash: Ritorno a scuola (BAO Publishing).

Marco M. Lupoi, Direttore Editoriale Panini Comics racconta così l’iniziativa: «Panini Comics ha appena compiuto trent’anni e, se una cosa è rimasta immutata in questi tre decenni, è proprio la nostra passione per le fumetterie, per i comics shop che in tutta Italia sono luogo di incontro e diffusione del fumetto. La nostra iniziativa promozionale di dicembre va avanti da tempo e nel 2024 assume in nome di Free Comics Week, proprio a segnalare la durata e l’ampiezza di questa operazione che ancora una volta offrirà tanti albi Panini gratuiti, con incredibili anteprime dei prossimi fumetti Marvel, DC, Disney, Fox, e con un “first look” del nuovo manga Dead Account, un grande successo Kodansha che mescola comedy a situazioni soprannaturali. Non perdete questo appuntamento, correte a prendere e a leggere i vostri fumetti gratuiti e ad esplorare le vostre amatissime, imprescindibili, fumetterie preferite ».

“In Star Comics siamo convinti che le fumetterie rappresentino un punto di riferimento per lettori e appassionati nella loro ricerca di nuove opere di qualità. Per questo siamo veramente felici di partecipare alla Free Comics Week, l’iniziativa che mette al centro proprio la fumetteria, e abbiamo in serbo delle anteprime veramente speciali: naturalmente ci sarà Kagurabachi, un fenomeno annunciato che avrà sicuramente un impatto esplosivo alla sua uscita; poi, Jinrui-Shoku – Blight of Man, un thriller davvero da brividi, e Re Cervin, avventura fantasy che farà emozionare i lettori. Anche per l’etichetta Astra ci saranno anteprime di spessore: Gukken, la serie sceneggiata da Sio e Dado per i disegni di Chiara Zuliani, e Somna, graphic novel tra sovrannaturale ed erotismo che si è guadagnato un Eisner Award. Non vediamo l’ora che tutti possano avere un assaggio di queste novità eccezionali!“. Commenta Claudia Bovini, Direttore Editoriale di Star Comics.

“Sergio Bonelli Editore è felice di rinnovare la sua partecipazione al nuovo appuntamento con le fumetterie ora Free Comics Week” afferma Michele Masiero, Direttore Editoriale della “fabbrica dei sogni” di via Buonarroti. “Quest’anno saremo presenti con il primo volume di Dragonero. Le Cronache dell’Erondár, intitolato “Il primo popolo”. Il mondo di Dragonero, che avete imparato a conoscere dalla serie mensile a fumetti, dalla serie animata, dai romanzi e da tutto ciò che gravita attorno a questo meraviglioso universo narrativo, si arricchisce infatti di un ulteriore tassello: una nuova collana da libreria e fumetteria di storie inedite a colori che raccontano il mondo di Dragonero… prima di Dragonero!”.

Infine, Michele Foschini, Direttore Editoriale BAO Publishing: “Siamo sempre felici quando possiamo partecipare a un’iniziativa che valorizza le fumetterie, e ancora di più quando lo possiamo fare di concerto con editori che stimiamo e ammiriamo. Ed è particolarmente bello per noi poter contribuire a rendere più conosciuta e amata Zoe Thorogood, un’autrice che stiamo vedendo diventare famosa e amata – giustamente – in tutto il mondo.”

Sono oltre 250 le fumetterie che aderiscono al Free Comics Week, pronte ad accogliere vecchi e nuovi lettori. Un nuovo appuntamento imperdibile da segnare assolutamente in calendario: un’opportunità per gli appassionati di scoprire anteprime esclusive e, per le fumetterie, di attirare i curiosi che vogliono scoprire (o riscoprire) la nona arte.