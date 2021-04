Frecce Tricolori sull’Aeroporto di Cervia, volo di addestramento prima del GP di formula 1

Video realizzato da Azzurro Tricolore del volo di addestramento effettuato nella tarda mattinata di oggi, dalle Frecce Tricolori sull’Aeroporto di Cervia, sede del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.

In questo periodo dell’anno, che precede l’inizio della cosiddetta stagione “estiva”, nel quale la Pattuglia si esibisce su spiagge ed aeroporti, le Frecce Tricolori lasciano la loro base aerea di Rivolto, in Friuli Venezia Giulia, per eseguire diversi voli di addestramento “fuori sede”.

Le frecce saranno impiegate domenica in occasione del Gran Premio di Formula 1 a Imola.